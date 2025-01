Ceará terminou 2024 com 3.272 homicídios; aumento é de 10,16%

Desde 2020, os índices de assassinatos não cresciam no Estado. Fortaleza registrou no ano passado um aumento de 13%, enquanto, no Interior, o crescimento foi de 17,13%.

O número representa um crescimento de 10,16% em comparação com 2023, quando foram registrados 2.970 homicídios. É, portanto, a primeira vez desde 2020 que o Estado registra aumento nos índices de assassinatos. Em 2021, houve redução de 18% em comparação com 2020; em 2022, a redução foi de 10% em relação a 2021; e, em 2023, foi registrado o mesmo número de CVLIs que em 2022.

O Estado do Ceará terminou o ano de 2024 com 3.272 Crimes Violentos Letais Intencionais ( CVLIs ), a soma de homicídios dolosos , feminicídios , latrocínios e lesões corporais seguidas de morte . O balanço foi divulgado na tarde desta sexta-feira, 10, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Em Fortaleza , o aumento no número de homicídios em 2024 foi de 13%. Enquanto, em 2023, ocorreram 738 assassinatos na Capital, no ano passado, esse número foi de 834. Dentre as 10 Áreas Integradas de Segurança (AIS) nas quais a SSPDS divide Fortaleza, três em especial puxaram para cima os números da violência na cidade.

Já a AIS 10, composta por 13 bairros, saiu de 28 CVLIs em 2023 para 42 em 2024, o que representa um aumento de 50%. Na AIS 10, estão bairros como a Praia do Futuro, o Papicu, o São João do Tauape e o Dionísio Torres.



No Interior, também houve crescimento. Em 2023, os municípios interioranos registraram, ao todo, 1.354 CVLIs; já em 2024, foram 1.586, ou seja, aumento de 17,13%. Em números absolutos, os municípios com maior incidência de assassinatos foram: Sobral, com 121 homicídios; Juazeiro do Norte, com 82; e Itapipoca, com 76.



Proporcionalmente, porém, a maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes foi a de Groaíras, município do Sertão de Sobral. Com 10.910 habitantes conforme o Censo 2022, Groaíras registrou 16 CVLIs em 2024 — taxa de 146,65 homicídios por 100 mil habitantes. O segundo lugar ficou com Itarema (Litoral Oeste do Estado), que, com 42.726 moradores, computou 59 assassinatos — taxa de 138,08 CVLIs por 100 mil.