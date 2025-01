Cabeça humana é encontrada na Praia da Leste-Oeste, em Fortaleza

A vítima também não foi identificada até o momento, o que deve ocorrer após laudo da Perícia Forense do Estado (Pefoce). Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a 4ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

Uma cabeça humana foi encontrada na manhã desta terça-feira, 7, na faixa de areia da Praia da avenida Leste-Oeste , na altura do bairro Jacarecanga , em Fortaleza . Até a publicação desta matéria, o restante do corpo ainda não havia sido localizado.

Como O POVO mostrou em julho passado, as praias do Grande Pirambu têm sido usadas com frequência por criminosos para a desova de corpos. Entre janeiro e julho, foram, pelo menos, cinco cadáveres encontrados pelas Forças de Segurança do Estado nas praias do Pirambu e da Leste-Oeste.