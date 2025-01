Terminal José de Alencar recebe duas novas linhas de ônibus em fevereiro

Etufor informa que as linhas foram transferidas da rua Pedro I, que permanece no trajeto, mas passam a entrar no Terminal

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a expansão visa melhorar o acesso ao transporte público e proporcionar melhor comodidade, que beneficiarão aproximadamente 71 mil passageiros por dia. Em nota, informam que as linhas foram transferidas da rua Pedro I, que permanece no trajeto, mas passam a entrar no Terminal .

O T erminal José de Alencar , no Centro de Fortaleza , passará a contar com mais duas linhas de ônibus, a partir de segunda-feira, 3. As novas linhas serão a 605 — José Walter/ BR- 116/ Avenida I/ Centro — e a 606 — José Walter/ BR- 116/ Avenida N/ Centro.

Assim, o embarque e o desembarque serão na plataforma C1. “Com a operação das linhas no terminal, os usuários contam com mais conforto, segurança e comodidade”, considera George Dantas, presidente da organização responsável.

Para a empresa, o ganho facilitaria a integração com outras linhas do transporte público com destino à região central da Capital. Para garantir o benefício da integração no terminal, orientam o uso do Bilhete Único ou da carteira estudantil. Desta forma, o passageiro pode pagar apenas uma passagem e realizar a integração no intervalo de até duas horas, aproveitando o sistema de mobilidade de forma mais econômica e eficiente. A tarifa urbana custa R$ 4, 50, já a meia passagem, R$ 1,50.

Passe Livre Estudantil

A data também marca a volta do uso do Passe Livre Estudantil para estudantes universitários de instituições particulares. Conforme a Prefeitura Municipal de Fortaleza, o benefício voltou a funcionar no dia 20 de janeiro para estudantes do ensino fundamental, médio e técnico.

A carteira de estudante de 2024 é válida até abril de 2025. Para continuar usufruindo do direito, os discentes devem solicitar o novo documento. Os pedidos podem ser feitos de forma digital por meio da plataforma Identidade Estudantil ou pelo atendimento presencial, mediante agendamento prévio no site da Etufor.