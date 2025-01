Após chuvas, Terminal José de Alencar alaga e causa transtorno à população

No vídeo é possível ver pessoas esperando nas paradas, que estão tomadas pela água / Crédito: Reprodução/WhatsApp O POVO

Inaugurado há pouco mais de seis meses, o Terminal José de Alencar, localizado na rua 24 de Maio, no Centro, em Fortaleza, foi um dos pontos que registrou alagamento com as chuvas na manhã desta terça-feira, 14. Em vídeo enviado via WhatsApp O POVO, é possível observar que o terminal encontra-se completamente alagado, onde alguns passageiros esperam pelo transporte público.

Só gostaria de fazer uma pergunta à Prefeitura de Fortaleza. Quem foi o engenheiro dessa obra aqui desse terminal? Pelo amor de Deus, não pensaram não nas consequências na época da chuva aqui. Olha a situação desse terminal [que foi] inaugurado recentemente, né? Isso aqui é uma vergonha", diz um passageiro.

LEIA TAMBÉM | Novo terminal José de Alencar é entregue com 31 linhas operando; veja quais são Equipe da SCSP realiza limpeza no local Em nota ao O POVO, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que o terminal segue operando normalmente e uma equipe técnica da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) foi enviada ao local para avaliar e solucionar as causas do acúmulo de água. “Devido às chuvas desta manhã de terça-feira, 14, algum atraso eventual pode ter acontecido nas linhas de ônibus. No entanto, não houve prejuízo à operação”, informa a pasta.

Defesa Civil informa que não houve registro de desabamento Ao O POVO a Defesa Civil (DC) informou, por meio de nota, que houveram quatro casos de risco, porém todos sem gravidade, nos bairros Centro, Henrique Jorge, Mucuripe e Vila Velha. “Além do atendimento emergencial, a DC de Fortaleza, em parceria com a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos e as Secretarias Regionais, está realizando a limpeza manual e mecânica em alguns locais”. Confira abaixo a lista de locais: