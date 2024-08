Terminal José de Alencar terá seis novas linhas de ônibus

A expansão das rotas ocorrerá neste sábado, 24, aumentando a rota do terminal para 37

O Terminal José de Alencar, no Centro de Fortaleza, passará a oferecer mais seis linhas de ônibus, a partir deste sábado, 24, ampliando a capacidade do terminal para 37 rotas. A expansão visa melhorar o acesso ao transporte público e proporcionar melhor comodidade aos passageiros de ônibus.

As novas linhas que começarão a operar são: 111 - Jardim Iracema / Centro, 112 - Álvaro Weyne / Centro, 114 - Conjunto Nova Assunção / Francisco Sá, 115 - Jardim Guanabara / Centro, 014 - Aguanambi / Rodoviária e 670 - Sítio São João / Centro.

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), com a inclusão dessas rotas, o terminal agora conta com duas plataformas adicionais para o embarque e desembarque.