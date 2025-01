Frota de ônibus de Fortaleza apresenta acúmulo de sujeira

Problemas atingem parte dos coletivos com maior incidência de areia e embalagens plásticas trazidas por passageiros, além da presença de insetos; mau cheiro também está entre as reclamações

Responsáveis pela locomover cerca de meio milhão de passageiros por dia em Fortaleza , parte das mais de 300 linhas de ônibus operantes na Capital tem sido alvo de críticas dos passageiros devido à falta de higiene dentro dos coletivos. Com relatos de lixo e até mesmo insetos dentro dos veículos, a sujeira e o mau cheiro se tornaram incômodos recorrentes para alguns usuários do transporte público na Capital.

Esse incômodo também é citado por Lorena Frota, 20, passageira do 088 - Antônio Bezerra Albert Sabin. Para ela, a sensação de sujeira não fica apenas no olhar, já que além de poeira e bancos sujos, o lixo também gera mau cheiro para quem usa os coletivos.

“Eu acredito que por conta de ser uma linha muito movimentada e o costume [de alguns usuários] de jogar lixo em qualquer lugar, as garrafas, embalagens, canudos, latinhas são parte do nosso dia a dia de conviver com o lixo dentro dos ônibus. Mas na linha 088, eu percebo muitos cheiros desagradáveis, bancos sujos, muita poeira, insetos como baratas e formigas por causa do lixo, também a falta de manutenção dos ônibus, é claro”, conclui a estudante de Jornalismo.