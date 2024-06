Novo terminal José de Alencar é entregue com 31 linhas operando; veja quais são

Três plataformas cobertas abrigam os pontos de ônibus para embarque e desembarque de passageiros no terminal Crédito: FÁBIO LIMA

O novo terminal José de Alencar foi entregue na manhã desta quinta-feira, 27, no Centro de Fortaleza, e vai atender 55 mil passageiros por dia. Ao todo, 31 linhas iniciaram a operação com percursos para os bairros Antônio Bezerra, Parangaba, Bela Vista, Planalto Ayrton Senna e Bom Jardim e para os terminais Papicu, Siqueira, Antônio Bezerra, Conjunto Ceará, Lagoa e Parangaba. A expectativa é que seja realizada 1.060 viagens por dia com o total de 133 veículos em circulação. As obras foram iniciadas em abril do ano passado com investimento de R$ 13,4 milhões. O equipamento é o quarto entregue pela Prefeitura de Fortaleza na atual gestão. Os outros terminais entregues foram Coração de Jesus, Washington Soares e José Walter. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Localizado no antigo espaço do Beco da Poeira, entre as ruas 24 de maio, General Sampaio, Liberato Barroso e avenida Tristão Gonçalves, o terminal busca atender a demanda das linhas que circulavam na antiga Praça da Estação e que, posteriormente, migraram para pontos de paradas no entorno do Centro. Atualmente, nove pontos de parada foram transferidos para o embarque e desembarque no novo equipamento.

Os pontos de parada desativados estão localizados nas ruas Castro e Silva, Pedro I, Tristão Gonçalves e General Sampaio. “É uma segurança maior para o usuário e favorece porque as pessoas vão ficar em um terminal mais fechado do que espalhados. Nos locais, colocamos aviso informando que, agora, as linhas estão no terminal”, informa o coordenador da Divisão de Planejamento da Etufor, Miguel Guimarães. Ainda segundo Miguel, a ampliação de novas linhas ainda estão sendo analisadas nessa primeira fase de uso do equipamento. "Se precisar, nos vamos colocar', disse. Também linhas de acesso ao terminal da Messejana, único que ainda não possui trajeto para o novo terminal, devem ser implatadas posteriormente. "Vamos estudar", afirma. De acordo com o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), além da estrutura do local, algumas medidas de segurança foram instaladas no equipamento, principalmente, diante do atual cenário de violência na Capital. “Aqui temos videomonitoramento na área externa e nas plataformas, parada segura também com videomonitoramento, e aplicativo Nina, que é para prevenir o assédio no transporte público”, disse o gestor.

A comerciante Ana Cristina Ribeiro, 48, moradora do bairro Montese, afirma que o espaço vai facilitar a ida ao trabalho e o retorno para casa de forma mais segura. “A gente esperava o ônibus na parada e, quando ficava tarde, tinha uma sensação de medo aqui no Centro. Também demorava por causa do trânsito porque era carro e ônibus na mesma rua. Aqui ficou bom e tem todos os ônibus no mesmo local”, disse. Para o estudante de Psicologia Guilherme Sousa, 24, o local ficou de fácil acesso para quem vai ao Centro, seja para trabalho, estudo ou comércio. “Eu ando bastante por aqui e a praça José de Alencar é um ponto de referência no Centro. Acho que também aumenta o movimento de um local que, antes, a gente evitava passar. Agora, tudo fica central para fazer qualquer atividade por aqui”, comenta. Conforme o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante, o terminal vai trazer o retorno da movimentação do comércio na região. “Agora, o ônibus para na porta e as lojas começaram a reagir. Com o transporte público de eficiência, as pessoas vão voltar a andar no Centro de Fortaleza, fazer compras e passear aqui. Esse equipamento vai nos renovar no ponto de vista de que precisamos empregar mais, gerar renda e imposto”, avalia. O titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), Samuel Dias, afirmou que para a construção do equipamento, lojistas, comerciantes e demais público do entorno da Praça José de Alencar foram ouvidos. “Conversamos com as pessoas que ocupavam o terreno e que tinham atividades econômicas ligadas à ocupação deste terreno para que, no final, tivéssemos uma obra que vai servir a toda população”, afirma. No local, três plataformas cobertas abrigam os pontos de ônibus para embarque e desembarque de passageiros. Com 2 mil metros quadrados de área, o terminal também possui passarelas elevadas para pedestres, rampas e piso tátil para acessibilidade, sistema de drenagem e pavimentação em concreto.