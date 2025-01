Ciclo Carnavalesco de Fortaleza terá efetivo de mais de 4 mil agentes de segurança

Conforme a Guarda Municipal, nos polos menores a distruibuição média do efetivo será de 16 guardas por dia. Nos maiores polos, como o Conjunto Ceará e a Praça do Ferreira, o número de guardas diários aumentará para cerca de 40. Já no Aterro, a média diária será de 50 guardas municipais.

Guarda Municipal também atuará com videomonitoramento, patrulhamento motorizado, ciclopatrulhamento, patrulhamento a pé e reforço do efetivo de guarda-vidas, com atenção especial à Praça de Iracema.



Delegacias plantonistas terão reforço de efetivo

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) mobilizará diariamente 115 policiais civis, totalizando 1.380 agentes ao longo do período. As delegacias plantonistas funcionarão normalmente, com reforço de efetivo para garantir atendimento às ocorrências e apoio nas áreas próximas aos eventos.

São elas: Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).