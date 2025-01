Pré-Carnaval de Fortaleza: veja agenda gratuita do fim de semana

O Ciclo Carnavalesco de 2025 já iniciou! Nesta sexta-feira, 31, o Pré-Carnaval de Fortaleza estreia com programação especial na Praça do Ferreira, a partir das 18 horas, com apresentações dos cearenses do Luxo da Aldeia .

Mantendo a promessa de descentralização das agendas festivas, no sábado, 1º, a partir das 17 horas, o Polo do Conjunto Ceará é aberto com apresentações do coletivo Numalaje, do músico Belinho e da cantora Solange Almeida. Toda a programação do Ciclo Carnavalesco é gratuita.

Confira agenda gratuita do Pré-Carnaval em Fortaleza neste fim de semana (31/01 e 1º/02):

Sexta-feira, 31

Praça do Ferreira

18 horas - Luxo da Aldeia



20h30min - Jorge Aragão

Onde: rua Floriano Peixoto, s/n - Centro