Mais de 1 mil vendedores ambulantes atuaram no Carnaval de Fortaleza, diz Prefeitura

Além da folia, o Carnaval de Fortaleza 2024 também ganhou vida com a movimentação dos vendedores ambulantes, os quais garantem o abastecimento dos foliões.

Durante o período, segundo a Prefeitura de Fortaleza, 1.210 vendedores ambulantes foram autorizados a trabalhar com o comércio de alimentos, bebidas e adereços nos polos de folia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Aterrinho, por exemplo, Gleiciane Lessa Bezerra compartilhou que este é seu segundo ano com permissão para trabalhar no Carnaval, mas é a primeira vez que participa do evento em Fortaleza.