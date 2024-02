Carnaval de Fortaleza: veja os bloqueios na av. Domingos Olímpio e outras vias

O acesso para moradores e hóspedes dos hotéis localizados nos trechos bloqueados será garantido. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) aconselha que os moradores tenham um comprovante de endereço para mostrar aos agentes nos postos de bloqueio. Veículos com pessoas com deficiência também terão acesso permitido para desembarque.

No Aterrinho, estarão fechadas a av. Beira-Mar, entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús, além da rua João Cordeiro, entre a av. Historiador Raimundo Girão e a Beira-Mar. A ação começa às 13 horas e se encerra à 1 hora do dia seguinte.

O polo do Aterrinho terá uma operação em conjunto com o polo da Mocinha. Será restrito estacionar na rua João Cordeiro, entre as ruas Historiador Raimundo Girão e Beira-Mar, a partir das 7 horas.

A operação contará com um efetivo de 200 agentes e orientadores de tráfego AMC por dia. O órgão, além disso, vai efetuar bloqueios provisórios para garantir que a circulação do público ocorra com mais fluidez e agilidade.

Equipes da AMC estarão nos cruzamentos da rua Visconde de Pelotas com rua Gonçalves Ledo, rua Gonçalves Ledo com rua Tenente Benévolo e rua Nogueira Acioli com rua Pereira Filgueiras. A restrição de estacionamento nos trechos terá início às 8 horas da manhã.

Já na mocinha, estarão fechados os seguintes cruzamentos: rua João Cordeiro com rua Tenente Benévolo; rua Alfredo Prudente com rua Tenente Benévolo; rua Deputado Moreira da Rocha com rua Padre Pita; e rua Pe. Climério com rua Antônio Augusto. Os bloqueios seguem o mesmo horário: das 13 à 1 hora.

“A gente vai atuar nos demais polos com viaturas circulando e trazendo mais segurança para todos os foliões. Lembrando que ocorrências poderão ser solicitadas através do número 190 ”, destaca Wellington.

No Benfica, a Praça da Gentilândia ficará interditada a partir das 10 horas na rua Waldery Uchoa com a Av. 13 de Maio e nas ruas Paulino Nogueira com Marechal Deodoro, Paulino Nogueira com Santo Antônio e João Gentil com Paulino Nogueira. Agentes e orientadores de tráfego estarão na região até às 22h horas de cada dia.

Esquema de transporte

Para atender à demanda dos foliões, serão disponibilizados 42 veículos para atender os pólos do Aterrinho da Praia de Iracema e Domingos Olímpio. Durante o domingo, 11, será cobrada a tarifa social no valor de R$ 3,90 (inteira) e R$ 1,50 (meia).

Quase 200 linhas percorrem o entorno dos oito polos. 20 no Aterrinho, sete no Mercado dos Pinhões, 12 na Mocinha, 11 no Passeio Público, oito no Parque Rachel de Queiroz, 26 no Benfica, 22 no Mercado da Aerolândia e 80 na av. Domingos Olímpio.

Esquema de Saúde

Durante o período festivo, serão disponibilizados quatro Postos Médicos Avançados (PMA), com 42 profissionais. Um estará no Aterrinho da Praia de Iracema, um no polo do Mercado dos Pinhões, um na av. Domingos Olímpio e outro no Benfica. Os demais polos contarão com apoio de unidade móvel de atendimento (ambulância).