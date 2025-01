Pré-Carnaval 2025 de Fortaleza: veja programação de abertura

Solange Almeida e Jorge Aragão estão confirmados no Pré-Carnaval de Fortaleza / Crédito: Fernanda Barrros/reprodução/ Instagram (@jorgearagao)

A folia carnavalesca já tem data de início! As atrações de Carnaval de 2025 foram anunciadas pela Prefeitura de Fortaleza nesta quinta-feira, 23, em solenidade no Paço Municipal com participação do prefeito Evandro Leitão (PT) e da secretária de Cultura Helena Barbosa. Os shows de abertura do Pré-Carnaval também foram divulgados. Na sexta-feira, 31 de janeiro, Jorge Aragão se apresenta na Praça do Ferreira com Luxo da Aldeia. No sábado, 1º, Solange Almeida se apresenta no Conjunto Ceará, enquanto Mart'nália faz show na Praia de Iracema. Os horários ainda vão ser confirmados.

O show do ciclo carnavalesco de 2025 também reúne nomes como Mariana Aydar, Marcelo D2 e Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador. No Carnaval, destaque para Margareth Menezes, Xamã, Nação Zumbi, Don L, Gaby Amarantos, Ednardo e Magníficos. A programação será distribuída nas 12 regionais da capital cearense, com um bairro escolhido como ponto principal em cada uma. O circuito terá apresentações de blocos de rua, maracatus e agremiações carnavalescas divididas em 20 polos, a exemplo do Benfica, Mercado dos Pinhões e Polo de Lazer do Conjunto Ceará. Carnaval 2025: Ednardo é homenageado Em 2025, o homenageado será o cantor Ednardo, um dos principais nomes da música cearense e intérprete de canções como "Pavão Misterioso". "Um ícone da nossa cultura, da nossa música, um grande cantor e uma pessoa extremamente querida", reforçou o prefeito Evandro Leitão (PT).

Pré-Carnaval 2025: veja programação de abertura Sexta-feira, 31 de janeiro . Jorge Aragão

. Luxo da Aldeia Sábado, 1º de fevereiro . Solange Almeida Domingo, 2 de fevereiro . Mart'nália com Blocos Camaleões da Vila, Baqueta Clube de Ritmistas, Bonde Batuque e Unidos da Cachorra