Prevenção de danos da quadra chuvosa está três meses atrasada em Fortaleza, diz secretário

Os primeiros meses de trabalho da recém criada Secretaria Municipal das Relações Comunitárias serão voltados à prevenção de danos causados pela quadra chuvosa. Às vésperas do período de maior concentração de precipitações em Fortaleza, o titular da pasta, André Barbosa, afirmou ao O POVO que a Capital está pelo menos três meses atrasada em medidas para evitar problemas recorrentes, como os alagamentos de vias públicas. A declaração foi dada durante a primeira reunião de secretariado da gestão, realizada nesta sexta-feira, 3, no Paço Municipal. Em processo de atualização sobre o cenário deixado pela gestão anterior, o secretário afirmou que as medidas de prevenção e resposta precisarão ocorrer de forma simultânea.

Segundo ele, a preparação e a prevenção devem anteceder o período de chuvas. O secretário frisou que limpeza de canais e outras ações já deveriam ter sido realizadas.

Ao todo, Fortaleza conta com 147 canais que realizam a condução das águas pluviais. Dentre esses, pelo menos 63 passaram por limpeza no decorrer do último ano, conforme dados da antiga gestão. Primeira reunião de secretariado é marcada por planejamento de ações iniciais Reunidos pela primeira vez já como titulares de suas respectivas pastas, os 35 secretários nomeados pelo atual prefeito pouco tinham a falar com a imprensa durante a reunião desta sexta-feira. O tom majoritário dos pronunciamentos foi de atualização sobre que já foi feito no período de transição e planejamentos dos meses seguintes. Entre as prioridades dos primeiros 100 dias de gestão Evandro, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) passa por sérios problemas financeiros, conforme a nova comandante da pasta, Socorro Martins. Primeiro contato da população com a saúde, os postos de saúde deverão passar por reabastecimento em janeiro.

“Repor as nossas equipes, repor os nossos insumos, repor os medicamentos… tudo isso é a prioridade nossa durante esse mês, para que a gente possa ter bem a clareza de tudo que a população esteja precisando. Fazer um trabalho detalhado conversando com os grupos e as pessoas”, pontua Socorro. Com dívida na casa dos R$ 100 milhões, o Instituto Doutor José Frota (IJF) também passou por mudanças no comando, com o retorno da anestesiologista Riane Azevedo à superintendência do hospital. Já tendo ocupado o posto entre 2017 e 2022, a médica afirmou que irá buscar no diálogo meios de quitar os débitos da unidade e melhorar os serviços prestados. “A gente está fazendo o levantamento de todas essas dívidas, de quem são esses fornecedores que o hospital está em débito com eles para que a gente possa fazer um levantamento mais oficial e tentar renegociar esses valores”, afirma a secretária, que também almeja realizar encontros bimestrais com órgãos da medicina.