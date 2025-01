Fortaleza: carteira estudantil 2025 pode ser solicitada de forma online ou presencial

Carteira estudantil 2024 terá validade até abril de 2025 / Crédito: Arquivo

As carteiras estudantis de 2025, em Fortaleza, já podem ser solicitadas. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) iniciou, nessa quinta-feira, 2, a abertura do processo de solicitação do documento. Em 2024, foram emitidas 290 mil carteiras de estudante, com validade até abril de 2025. As solicitações podem ser feitas de forma online, por meio da plataforma da carteira estudantil. Para atendimentos presencial, deve haver agendamento no site da Etufor para um dos postos de atendimento: unidades Vaptvupt do Centro, Antônio Bezerra, Shopping RioMar Fortaleza e Messejana; Central de atendimento Shopping RioMar Kennedy; Terminal aberto Washington Soares; Central de atendimento Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e Central de atendimento Terminal Parangaba.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A carteira garante aos estudantes benefícios como o Passe Livre Estudantil, que oferece duas passagens gratuitas nos dias úteis letivos, além da tarifa estudantil reduzida, no valor de R$ 1,50.

Para concluir as solicitações, é necessário finalizar a atualização da biometria facial. Dados e foto são necessários para evitar bloqueios e fraudes. Este ano, a implantação de um novo sistema permitirá que os alunos realizem o cadastro da biometria facial na secretaria das escolas. Para efetuar o registro dos estudantes, as instituições de ensino devem utilizar as mesmas credenciais de acesso ao sistema de confirmação de matrícula no site da Etufor. De acordo com a Etufor, o sistema facilita a solicitação dos alunos das escolas públicas, deixando a cargo da direção da escola a responsabilidade pelos novos pedidos do documento.

Ao todo, os estudantes contam com três opções para realizar a biometria facial: através da plataforma idestudantil.fortaleza.ce.gov.br; de forma presencial, via agendamento; além da solicitação direta na Secretaria da Escola, pelo sistema Siautfor. Em 2024, a empresa informou que foram emitidas cerca de 290 mil carteiras. O documento possibilitou que cerca de 22 milhões de passagens fossem pagas com o benefício do Passe Livre Estudantil. Para solicitar o cadastro, o estudante deve apresentar os seguintes documentos: CPF

RG

Comprovante de residência

Cadastro ou atualização da biometria facial

Solicitação de confirmação da matrícula pela instituição de ensino Alunos novatos e veteranos Para alunos novatos da rede pública e privada, a solicitação deve ser feita por meio do envio da documentação devida, de forma on-line ou presencial.

Em relação aos alunos veteranos das redes públicas municipais e estaduais de ensino, a requisição deve ser feita pela direção das escolas, responsáveis por realizar a solicitação da gratuidade. Alunos da rede particular devem solicitar a carteira estudantil e efetuar o pagamento da taxa de confecção. O boleto será disponibilizado online, e pode ser pago em qualquer instituição financeira de aplicativos. Para estudantes que já possuem carteira de estudante da rede particular de escolas e universidades e continuam na mesma instituição, é necessário apenas imprimir o boleto. Em caso de mudança de instituição de ensino, é preciso solicitar a confirmação de matrícula da escola ou universidade para a atualização dos dados escolares. Em ambos os casos, é preciso acessar o Catálogo de Serviços.

Bolsistas do Programa Universidade para Todos (Prouni) ou que estudem nas universidades públicas (veteranos ou novatos), devem solicitar a gratuidade para obter a carteira de estudante de 2025, por meio da plataforma Identidade Estudantil ou de forma presencial. Os estudantes contemplados com bolsas do Prouni devem apresentar a declaração com essa informação. Benefícios A carteira de estudante garante aos alunos o acesso ao Passe Livre Estudantil. O benefício é válido para todos os alunos que estudam em Fortaleza e concede o direito a duas passagens diárias, não cumulativas, válidas em dias úteis e letivos, de acordo com o calendário estipulado pelas instituições de ensino. Não há necessidade de nenhum cadastramento. Fortaleza concede o Passe Livre Estudantil sem restrição de rede de ensino, nível escolar, sem critérios socioeconômicos ou outros fatores limitantes de público beneficiado, ou seja, de maneira universal para todos os estudantes.