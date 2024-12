Evandro priorizará saúde e limpeza urbana nos primeiros 100 dias de governo

Evandro Leitão, prefeito eleito de Fortaleza durante encontro do PT Ceará, em Fortaleza. / Crédito: FÁBIO LIMA

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), disse que focará em temas de saúde e limpeza urbana nos primeiros 100 dias de seu governo, que se inicia em 1° de janeiro de 2025. O petista voltou a criticar a postura da atual gestão da Prefeitura no processo de transição de governo. Leitão tem reclamado do não repasse de dados concretos sobre a situação administrativa do município. Evandro segue como presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) até o fim deste mês. Ele participou, nesta segunda-feira, 2, da eleição da nova Mesa Diretora, que o sucederá na Casa e terá Romeu Aldigueri (PDT) como novo presidente do Legislativo. No local, o petista foi questionado sobre a transição e sobre os desafios do início da sua gestão na Capital.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em coletiva, Leitão citou a prioridade para o início do governo. "Nos primeiros 100 dias vamos focar na saúde de Fortaleza, não só no Instituto José Frota, mas nos postos de saúde e demais hospitais (...) e na limpeza da cidade. Fortaleza a cada dia que passa se torna uma cidade mais suja, onde os pontos de lixo têm aumentado. Vamos focar bastante, nos 100 dias, tanto na saúde quanto na limpeza urbana para que a gente possa entregar a cidade de maneira em que o fortalezense possa ter orgulho de viver aqui".