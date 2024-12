Saúde é "queixa justa da população" de Fortaleza, avalia Sarto

Sarto citou que na manhã desta segunda-feira, 30, esteve no bairro Parque Araxá para a entrega do posto Padre Ermano Mestrom, cuja estrutura foi construída do zero em novo endereço. De acordo com o prefeito, mais de 12 mil pessoas que residem no perímetro serão beneficiadas com a unidade de saúde.

Apesar das realizações, Sarto admitiu que os desafios “ainda são muitos”, sobretudo no que se refere ao atendimento da média e alta complexidade. Contudo, ele pontuou a necessidade de reconhecer “os avanços” principalmente na entrega dos três hospitais municipais: Gonzaguinha do José Walter, Gonzaguinha da Messejana e Frotinha da Messejana.

A ampliação do Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF) também foi mencionada no balanço da gestão. Em 2020, o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza inauguraram a última etapa das obras da unidade, que passou a ter 664 leitos, sendo 203 localizados nova torre.