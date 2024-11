IJF em crise: falta de pagamento a médicos está afetando cirurgias, afirma Sindicato

Ortopedistas que atuam no hospital por cooperativa teriam paralisado as atividades de forma parcial, suspendendo a realização das cirurgias eletivas. Anestesistas e clínicos também ameaçam parar

A escassez de medicamentos e insumos no Instituto Doutor José Frota (IJF), localizado em Fortaleza, tem sido tema de denúncias por parte do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Apesar da repercussão, até a manhã desta terça-feira, 19, a situação “permanece crítica”, conforme o Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará. A entidade acrescenta que profissionais de três especialidades médicas (clínica geral, anestesiologia e ortopedia) estão prevendo paralisações por falta de pagamento.

De acordo com o secretário-geral do Sindicato e radiologista do IJF, Leonardo Alcântara, os ortopedistas já teriam dado início à paralisação parcial, suspendendo a realização das cirurgias eletivas, aquelas agendadas previamente.