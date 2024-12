IJF: funcionários realizam paralisação por falta de comida

Funcionários do Instituto Doutor José Frota (IJF) , estão realizando uma paralisação no pátio das ambulâncias nesta quinta-feira, 12. O motivo seria a falta da refeição aos funcionários, pacientes e acompanhantes. Conforme funcionários ouvidos pelo O POVO , as alas que se encontram paralisadas são o centro cirúrgico, enfermaria e ala de recuperação.

Segundo Edna, é fornecido aos funcionários plantonistas o café da manhã de saída do turno, almoço e jantar. "Dividimos a equipe e parou uma parte. Trabalhamos com vidas, então não podemos paralisar tudo", destaca.

A enfermeira também informou que o Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) dos funcionários está atrasado há 17 anos . "A gente não recebe vale-alimentação e nem o de refeição. Então não temos condições de ficar comprando alimentação fora do hospital, que deveria ser fornecida para os servidores que estão no plantão".

De acordo com o Sindicato dos Médicos, visitantes que já estavam dentro do hospital foram impedidos de sair do local. Enquanto novos visitantes foram impedidos de sair do local. A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) foi acionada para conter o movimento.

A assistente social Meyrilane Barros, informou que a situação vem sendo "caótica" há vários dias. Segundo ela, as refeições "vêm atrasando, com péssima qualidade e quantidade escassa".

"As vidas tão se perdendo dentro do hospital. Os funcionários não conseguem trabalhar porque não tem material. A gente lida com vidas, não é uma máquina que quebrou e a gente encosta lá. Não conseguimos ver um paciente necessitando de um curativo e não tem um esparadrapo. A gente faz uma cota para comprar esses insumos", compartilha.

O Sindicato dos Médicos enviou uma nota ao O POVO , na qual afirma "preocupação com a grave situação enfrentada hoje, 12, no IJF".

"Temos pacientes crianças que não tiveram acesso ao almoço, está chorando com fome. [Também] temos idosos, diabéticos e com alimentação enteral. Está um verdadeiro caos", avalia.

"Há semanas, a empresa responsável pelo fornecimento de refeições tem negligenciado suas obrigações, deixando pacientes, acompanhantes e funcionários sem alimentação regular. Quando ocorre o fornecimento, os alimentos são de qualidade questionável e em quantidade insuficiente. Hoje, por exemplo, a primeira refeição para os pacientes chegou apenas às 15 horas, enquanto funcionários e terceirizados permanecem desamparados", complementa a nota.

Ainda conforme a nota, a situação na unidade é agravada pela falta de materiais essenciais, defasagem de equipe e atrasos salariais, que já vêm sendo denunciados há semanas.

"Diante dessa crise, o diretor do Sindicato dos Médicos do Ceará, Dr. Maurício Granja, e a gerente jurídica Thaís Timbó se reuniram com a superintendência do IJF para buscar soluções imediatas. Durante o encontro, foi garantido que o jantar de hoje será fornecido e que as refeições estão asseguradas para os próximos quatro dias. Embora este seja um passo inicial, o Sindicato reforça que medidas urgentes e duradouras precisam ser adotadas para assegurar a continuidade do atendimento à população e condições dignas de trabalho para todos os profissionais envolvidos", finaliza a pasta.



O POVO entrou em contato com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que informou "não haver nenhuma paralisação de ambulâncias do Samu Fortaleza no Instituto Dr. José Frota (IJF), nesta quinta-feira, 12".

Também foi informado que ocorreu um atraso na entrega das refeições destinadas aos pacientes internados, seus acompanhantes e funcionários.

"A situação já foi resolvida junto ao fornecedor responsável. A SMS reforça que está em contato direto com o fornecedor e adotando todas as medidas necessárias para garantir a regularização definitiva do serviço", finaliza a nota.



Confira momento da paralisação: