Em mensagem de Natal, dom Gregório enfatiza a importância da solidariedade

Com 375 dias à frente do cargo de arcebispo metropolitano de Fortaleza , dom Gregório Paixão celebrará seu segundo Natal desde que assumiu o posto. Em um vídeo divulgado nesta segunda-feira, 23, pela Arquidiocese, o religioso compartilhou sua mensagem de Natal para os fiéis fortalezenses.

Durante a mensagem natalina de 2024, o arcebispo também destacou a importância de lembrar “dos necessitados e daqueles que vivem nas periferias existenciais”. Antes mesmo de assumir o cargo, já enfatizava que "aqueles que mais necessitam da nossa presença, nos mais diferentes sentidos, deveriam ser um foco constante", conectando sua mensagem atual com seu discurso anterior.

Mensagem de dom Gregório para o Natal

Confira a mensagem completa do Arcebispo para as celebrações natalinas dos fiéis:

"Queridos irmãos e irmãs da Arquidiocese de Fortaleza, estamos prestes a celebrar o Natal do Senhor e o nosso coração se prepara como uma manjedoura para receber Jesus Cristo, que vem com humildade e profundo amor, desejando habitar no mais íntimo do nosso ser.