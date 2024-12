Cearense, banda de Fábio de Melo participa do Natal do Domingão

Formada totalmente por cearenses, banda do padre Fábio de Melo se apresenta no especial de Natal do Domingão com Huck neste domingo, 22; saiba quem são os músicos

Essa é somente uma introdução, visto que a história construída até agora reuniu diversos capítulos. Um deles se concretiza neste domingo, 22, quando ocorre o especial de Natal do Domingão com Huck . Nele, haverá apresentação do Padre Fábio de Melo. O sacerdote estará acompanhado mais uma vez por sua banda — inteiramente cearense.

Formada por músicos com trajetórias gabaritadas, a banda de Fábio de Melo se destaca também pela diversidade de instrumentos, indo da guitarra ao saxofone. Entre os que compõem o grupo estão profissionais com parcerias com artistas como Fagner, Flávio Venturini e Marcos Lessa.

Como relata o pianista e diretor musical Rafael Maia, a participação no especial foi como um “presente” e o convite veio a partir do próprio apresentador Luciano Huck. “O padre Fábio foi contratado do programa durante muito tempo, mas a turnê ficou grandiosa e não conseguiu mais participar dos programas. Surgiu o convite de uma data e foi justamente o Natal, com a oportunidade de levar a banda inteira”, explica.

Ao O POVO , os integrantes compartilham, além de suas carreiras, a experiência na estrada nos últimos dois anos e a participação no especial do Domingão — que teve presença também de Preto Zezé.

No episódio, o público poderá ouvir “ quatro músicas bem bonitas com mensagens que levam o amor às famílias neste Natal”. Enquanto diretor musical, o cearense é responsável pela escolha dos instrumentistas, que integram a formação desde o show “Especial Mulheres”, em 2022.

À frente do trombone, Rômulo Santiago ressalta o “orgulho” de músicos cearenses participarem de um programa com tamanha visibilidade : “Ficamos lisonjeados por tanta consideração e apreço que o ‘Fabinho’ (como chamamos o padre) tem por nós. Não é todo dia que chegamos em um lugar de destaque nacional e fazemos o que sabemos de melhor, que é a música, representando tão bem o nosso Ceará”.

Robertinho Marçal: Participação no programa é celebração de trabalho

Há três décadas baterista, Robertinho Marçal acumula experiências diversas, desde estudos no exterior com grandes nomes do instrumento à trajetória de sete anos como baterista de Fagner. Ele também já gravou com Flávio Venturini, Marcos Lessa e Nayra Costa. Hoje, encara como um “privilégio” ser baterista da banda de Fábio de Melo.

Apesar de ter tido pouco contato com o repertório musical do sacerdote antes de entrar na banda, ele tinha ligação com seus livros e com suas pregações. A participação no Domingão com Huck é “uma celebração desses anos de trabalho”.

“Temos rodado o Brasil e o mundo de ponta a ponta. Muitos shows e encontros maravilhosos, levando mensagem de esperança, amor e alegria. Foi o momento de comemorar e ter gratidão a Deus pela oportunidade de fazer nosso trabalho”, revela.

“Trabalhar com o padre Fábio é esse encontro de poder tocar bateria, que é o que mais amo fazer, e de levar a mensagem da esperança e do amor que há em Jesus”, pontua.

Thiago Rocha: "Ápice da realização profissional"

Saxofonista e flautista profissional há 20 anos na cena musical de Fortaleza, Thiago Rocha tem colaborações com artistas locais e nacionais, como Evaldo Gouveia, Pedro Mariano, Zeca Baleiro, Juliana Barreto e Fagner, com quem fez turnê entre 2015 e 2020.

O artista conta que sempre teve conhecimento “da presença marcante do padre Fábio de Melo no meio cristão, principalmente católico”, mas não acompanhava tão de perto sua trajetória. “Somente ao fazer parte da sua banda é que consegui ter noção do tamanho de sua obra e principalmente do ser humano incrível que ele é”, avalia.

Banda do padre Fábio de Melo é formada por músicos cearenses e está na estrada nessa composição desde 2022; artistas participam do especial de Natal do Domingão Crédito: Arquivo Pessoal

Ele também enfatiza as mensagens disseminadas pelo sacerdote: “Acredito que acompanhar um grande artista seja a principal razão de um músico se preparar, estudar e investir no próprio desenvolvimento. É o ápice da realização profissional. Mas com o Padre Fábio de Melo isso toma uma proporção ainda maior, pois ele toca os corações e as vidas das pessoas por onde passa, espalhando uma mensagem de amor e convidando-as a se voltarem para Cristo”.

