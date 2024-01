Dom Gregório celebra missa de Natal para milhares de fiéis na Catedral

O jovem estudante João Santiago, 20, que acompanha com frequência missas no Conjunto Ceará, vai à Catedral em grandes celebrações como a de hoje. Ele disse estar com boas expectativas para esse novo momento da igreja Católica no Ceará. "A igreja sempre precisa de novos fiéis", afirmou.

A assistente social Juliana Menezes, 31, saiu da Vila Peri para transmitir a missa para outras pessoas. Recentemente ela teve contato com dom Gregório e elogiou seu carisma e poder de comunicação. "Estou ansiosa por esse momento e aguardo uma homilia inspiradora na véspera do Natal", disse.

Já o padre Saulo Dantas, da Comunidade Salom, estava animado pelo terceiro encontro com dom Gregório. Anteriormente esteve com ele na posse e na ordenação. "Minha expectativa é que o menino Jesus traga a alegria e a felicidade que todos nós desejamos por meio desse homem, dom Gregório", declarou.

Em entrevista ao O POVO, dom Gregório enalteceu o jeito acolhedor com que foi recebido no Ceará. "O acolhimento foi maravilhoso, tanto das pessoas da igreja como também das pessoas que fazem parte da sociedade civil. Fiquei profundamente comovido pela forma carinhosa, pela boa palavra, sempre dizendo que estão rezando e ao mesmo tempo com o coração aberto para ouvir aquilo que eu tenho a dizer e os acompanhamentos que são necessários nessa caminhada", disse.

Ele entende que transmite a palavra do Senhor de uma forma que todos compreendam e da mesma forma que fala no dia a dia. "Falar com os fieis é sempre uma possibilidade da gente não apenas lançar para fora a nossa melhor parte, mas também acolher a melhor parte do outro. Em geral as pessoas me pedem uma prece porque está com uma dor psicológica ou espiritual", destacou.

As irmãs Fátima Brito, 68, aposentada, e Liduína Brito, 66, técnica de enfermagem, saíram de Messejana para celebrar esse momento especial. "Não vinha aqui (Catedral) há mais de 10 anos e escolhi o renascimento de Cristo para vir e pedir um 2024 melhor. Esse ano foi difícil", comentou Fátima.

Ela destacou que espera que o novo arcebispo "dê uma balançada" na igreja Católica e traga renovação.

Dom Gregório foi recentemente empossado arcebispo de Fortaleza, em 15 de dezembro. Seu nome foi uma indicação do Papa Francisco, em outubro de 2023. Anteriormente, ele foi bispo de Petrópolis (RJ) por 11 anos.