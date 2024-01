Dom Gregório destaca presença da Igreja em áreas violentas do CE: "Estar onde as pessoas estão"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-12-2023: Dom Gregório Paixão novo arcebispo, da coletiva em sua apresentação na Faculdade Católica. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

O arcebispo dom Gregório Paixão abordou suas primeiras impressões e desafios ao assumir a administração da Arquidiocese de Fortaleza. Em um encontro com fiéis e a imprensa na manhã desta quinta-feira, 14, dom Gregório destacou que ainda está se familiarizando com a realidade local e, por isso, está cedo para apontar suas primeiras ações na liderança. O clérigo chegou em solo cearense na última quarta-feira, 13. A cerimônia de posse está marcada para a próxima sexta-feira, 15. Durante o momento, dom Gregório ainda falou sobre ressaltar a presença da Igreja em áreas vulneráveis e no interior do Estado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O novo arcebispo foi recebido no Auditório da Faculdade Católica de Fortaleza, no bairro Centro. Antes de responder alguns questionamentos, um momento foi reservado para uma homenagem. “Oh dom Gregório, o Céu nos chama pra dizer que Fortaleza já te ama”, cantou a dupla Ana Clara e Ítalo Poeta, em música autoral ao sacerdote, que agradeceu pelo carinho que vem recebendo pelos cearenses.

Durante conversa com a imprensa e fiéis, dom Gregório manteve o tom descontraído e falou sobre a expectativa de estar à frente da fé católica em uma cidade com um número de fiéis tão expressivo. Antes de vir ao Ceará, ele era o bispo da Diocese de Petrópolis, no Rio de Janeiro. “Sair de uma arquidiocese menor para uma grande, como é a de Fortaleza, gera um temor muito grande. A felicidade é saber que, ao mesmo tempo que tenho muita coisa para dizer aos outros, também tenho muito a aprender”, relatou. Quando perguntado acerca de possíveis mudanças a serem realizadas em sua administração, o clérigo declarou que ainda precisa se familiarizar com o cenário regional. ”Eu não conheço a realidade da Arquidiocese [de Fortaleza], se não pelo relatórios que me foram passados. Eu aprenderei através do dia a dia, do contato pessoal através das reuniões, o que verdadeiramente é esta Arquidiocese e os desafios que eu vou ter que enfrentar”, afirmou. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-12-2023: Dom Gregório Paixão novo arcebispo, da coletiva em sua apresentação na Faculdade Católica. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-12-2023: Dom Gregório Paixão novo arcebispo, da coletiva em sua apresentação na Faculdade Católica. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal A questão da problemática da segurança pública no Estado também foi abordada durante o encontro. O clérigo comentou a estar ciente do contexto de domínio e/ou conflitos de organizações em determinados locais e que, por isso, muitos fiéis se sentem receosos de se aproximarem de templos religiosos.

Dom Gregório fez uma comparação com a postura de alguns clérigos durante grandes conflitos mundiais, que permaneceram juntos de suas comunidades, com o cenário de violência do Ceará. Ele comenta que as atitudes desses sacerdotes é um exemplo a ser aplicado a nível regional. “Temos guerras espalhadas por todo o mundo, mas também enfrentamos uma guerra que está ao nosso lado. Nós [a Igreja] não vamos sair daqui. Vamos assistir aqueles que mais necessitam da nossa presença nos mais diferentes sentidos”, afirmou. Ainda sobre a presença da igreja em áreas de vulnerabilidade e no Estado, o sacerdote comentou sobre a forte presença de comunidades cristãs protestantes nessas localidades:

"Jamais buscamos competir com alguém. Nossa abordagem é simplesmente dizer: 'Olha, temos aqui Jesus Cristo.' Estamos de portas abertas, não apenas fisicamente, mas também de coração. Acreditamos que nossa presença no meio de todos, com todos, é fundamental”, declarou. Após ser questionado sobre manutenções e reformas de equipamentos religiosos-culturais na Capital, o novo arcebispo relembrou sua trajetória à frente de restauros de prédios históricos, como o Mosteiro de São Bento, em Salvador (BA) e a Catedral de Petrópolis. Dom Gregório declarou que a manutenção de pontos históricos deve ser analisada. “Ainda não conheço os equipamentos religiosos-culturais locais. No entanto, acredito que devemos dialogar com os governos para manter esses equipamentos. Acredito que isso é possível, naturalmente com muita cautela”, frisou.