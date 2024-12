Incêndio no Cocó: focos de fumaça ainda são registrados no local nesta terça-feira, 3

Bombeiros combatem incêndio no Cocó / Crédito: FÁBIO LIMA

O Parque do Cocó registrou um novo incêndio na última segunda-feira, 2. As chamas foram contidas no mesmo dia, no entanto, na tarde desta terça-feira, 3, ainda foi possível identificar focos de fumaça no local da combustão. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), as equipes seguem no local monitorando e combatendo novos focos que surgem a partir do calor subterrâneo acumulado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "A fumaça parece brotar direto do chão devido ao calor subterrâneo, se esses focos de calor não forem combatidos podem acabar originando novos focos de fogo", destaca o capitão do CBMCE, Romário Fernandes.

Na tarde desta terça-feira, 3, dois técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) visitaram o local do incêndio. De acordo com a pasta, os profissionais constataram que “algumas partes estão passando pelo processo de acabar com as chamas e alguns pontos ainda apresentam focos de incêndio”. Mais cedo, equipes do CBMCE visitaram a extensão junto com representantes da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), da Comissão do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e pesquisadores do Programa Cientista Chefe Sema. Na ocasião, o comandante-geral adjunto do CBMCE, Wagner Maia, informou que o incêndio no Cocó começou por volta das 13h da segunda-feira e se alastrou durante a noite. A corporação ainda não contabilizou o tamanho da área queimada.

O CBMCE destaca que dezessete profissionais foram mobilizados para a ocorrência, com o acionamento ocorrendo no início da tarde da segunda-feira, 2. Incêndio no Cocó: caso dessa segunda-feira, 2, não tem relação com registros do fim de semana Conforme a titular da Sema, Vilma Freire, o incêndio foi detectado por meio do monitoramento de drones. Ela destaca que a medida foi adotada após o incêndio registrado em janeiro deste ano, quando 10 hectares foram atingidos em outra área do Parque do Cocó. A secretária menciona que o incêndio da última segunda-deira, 2, "não tem relação nenhuma" com o foco registrado no último fim de semana. A menção faz referência a duas ocorrências contabilizadas pelo CBMCE, sendo uma na sexta-feira, 29, e no sábado, 30.