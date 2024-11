Remada solidária na Beira Mar celebra cirurgia de educador físico

A ideia da remada solidária veio no momento que o “mundo dos esportes náuticos descobriu que Vicente precisaria dessa cirurgia de valor alto.” "As pessoas precisaram, de alguma forma, retribuir o que ele faz."

Segundo a mãe — que participou da remada solidária —, o contato com a água por meio das aulas de remo servem “como terapia mesmo” para o filho. “Não falto, temos uma rotina na semana. Ajuda muito na socialização e nas questões sensoriais ao entrar em contato com água e areia. É muito benéfico”, relata.

Na visão de Galdino, as atividades de Vicente são uma “demonstração do amor”. Ele exemplifica isso com o fato do Projeto Remar ser composto por voluntários, mas, apesar disso, “nunca [diz] não, é sempre sim” para novos alunos. “Eles sabem o quão importante é o trabalho com as crianças.”

“ Você vê, no brilho do olhar dele, que ele é uma pessoa que ama o que faz . Você vê que ele o esforço e a correria dele [mostram] a paixão por somar com famílias que precisam ser acolhidas”, finaliza o instrutor de caiaque.

Por telefone, ele explicou que o procedimento foi realizado na última quarta-feira, 20. A previsão era que durasse quatro horas, mas durou três horas, segundo ele.

A cirurgia, de caráter robótico, custou R$ 22 mil e não era coberta pelo plano de saúde de Vicente; por isso surgiu a campanha de arrecadação.

Além dos alunos do Projeto Remar, outros fortalezenses tocados pelo trabalho de Vicente se solidarizaram, como as beneficiadas pelo Amar Rosa, grupo de apoio e prática de atividades físicas para mulheres que superaram o câncer de mama. Também houve uma rifa e contribuições individuais em dinheiro.

Participantes da remada solidária fizeram uma oração, antes de entrar no mar, em prol de boa recuperação de Vicente Cristino Crédito: FÁBIO LIMA/ O POVO Remada Solidária: amigos promovem ação beneficente para ajudar educador físico a realizar cirurgia Crédito: FÁBIO LIMA/ O POVO Participantes da remada solidária fizeram uma oração, antes de entrar no mar, em prol de boa recuperação de Vicente Cristino Crédito: FÁBIO LIMA/ O POVO Participantes da remada solidária fizeram uma oração, antes de entrar no mar, em prol de boa recuperação de Vicente Cristino Crédito: FÁBIO LIMA/ O POVO

“Foi um sentimento geral dos ciclos que frequento”, analisa o educador físico. Ele lida, há mais de 35 anos, com reabilitação física e atende pessoas com deficiência e/ou com doenças que afetam questões como mobilidade. A maioria, segundo ele, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“A própria história diz: ‘se você planta, você colhe’. As pessoas tomaram conhecimento do que eu estava passando. Colegas e amigos abraçaram e fizeram a campanha, que foi se estendendo. Nada foi no meu nome, só repassavam as quantias para pagar os serviços”, explica Vicente.

Campanha de arrecadação surgiu para custear cirurgia de Vicente Cristino. Na foto, ele é visto após realização do procedimento Crédito: Reprodução/Instagram

Após a cirurgia — indicada para o caso dele por ser menos invasiva —, o educador está limitado a fazer caminhada, por prescrição médica. Ele contou que, meses atrás, quando recebeu o diagnóstico em uma consulta de rotina, intensificou exercícios físicos e respiração para auxiliar na recuperação.

A área em que ele atua, de atividade física adaptada, tem alta demanda. “Através do esporte, contribuímos para a quebra das discriminações e mostramos para as pessoas que elas têm capacidade”, conta.

Para pessoas com deficiência, o esporte “previne deficiências secundárias” e mostra “que a pessoa pode participar de atividades, pode fazer”. Se não houvesse o preconceito, “a gente ia quebrar ainda mais barreiras”, narra.