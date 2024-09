Plano de saúde deverá pagar indenização a paciente que teve tratamento para câncer negado

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará determinou que a operadora pague R$ 10 mil de idenização por danos morais

A Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (Camed) deverá indenizar uma assistente financeira que teve o tratamento de radioterapia para câncer no cérebro negado. A determinação foi divulgada na última segunda-feira, 9, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). O caso em questão foi julgado pela 3ª Câmara de Direito Privado, sob relatoria do desembargador Marcos William Leite de Oliveira.

De acordo com o TJCE, a assistente financeira estava sofrendo de tumores cerebrais desde o ano de 2020, em virtude disso, a paciente teve de passar por uma cirurgia para solucionar a questão. Em dezembro de 2021, em decorrência dos sintomas de enjoos, febre, vômitos e convulsões, ela foi submetida a uma ressonância magnética. O resultado do procedimento constatou a existência de um novo tumor, para o qual seria necessário, novamente, intervir com cirurgia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A operadora negou viabilizar o procedimento, no entanto, a cirurgia foi concedida por meio de decisão judicial. O médico responsável determinou que a paciente realizasse sessões de radioterapia após a operação para tratar do problema e evitar o surgimento de novos tumores.