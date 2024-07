Ceará adere a novo programa de garantia de direitos para pessoas com deficiência

Assinatura ocorreu na tarde desta quinta-feira, 4, no Palácio da Abolição, com a participação do ministro dos Direitos Humanos. Silvio Almeida destacou a integração de políticas para pessoas com deficiência

O Governo do Ceará aderiu ao Novo Viver sem Limite, programa que integra o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nesta quinta-feira, 4. O acordo foi assinado em evento no Palácio da Abolição e contou com a presença do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, do governador Elmano de Freitas e outras autoridades.

O ministro afirmou que o plano retoma um programa criado no governo Dilma que foi descontinuado e agora volta atualizado, com mais força e novos eixos. “A principal novidade diz respeito a participação social na composição do plano, a retomada da centralidade dos conselhos das pessoas com deficiência e essa necessidade de se integrar a política das pessoas com deficiência feita pelo governo federal coloca os estados e municípios em iniciativas que já existem nesses territórios”, disse.

Almeida pontua ainda que o plano visa estabelecer um plano de integração de políticas regionais, as políticas locais, com a política federal, criando assim uma política nacional para estas pessoas. “São mais de 21 ministérios que participam dessa composição com 95 ações divididas em quatro eixos, que são a gestão participativa, o combate ao capacitismo, a tecnologia assistiva e o último diz respeito aos direitos sociais, políticos, econômicos das pessoas com deficiência”, aponta.