Ceará realiza 1ª cirurgia robótica do SUS no Norte e Nordeste

Equipe cirúrgica que realizou a primeira cirurgia robótica do Sistema Único de Saúde (SUS) no Norte e Nordeste Crédito: Divulgação/ICC

A plataforma de sistema cirúrgico robótico utilizada se chama Da Vinci e é reconhecida internacionalmente. Segundo o ICC, ela tem "alto desempenho na resseção de tumores" e servirá para uma "ampla gama de procedimentos".

Cirurgias urológicas, ginecológicas, torácicas, de cabeça e pescoço, e abdominais serão facilitadas pelo equipamento. O primeiro procedimento conduzido pelo ICC foi uma cirurgia de prostatectomia radical laparoscópica Considerada uma das cirurgias mais desafiadoras da Urologia, é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo que remove a próstata e as vesículas seminais para tratar o câncer de próstata. associada a linfadenectomia estendida A linfadenectomia estendida é um procedimento cirúrgico que remove mais gânglios linfáticos do que a abordagem padrão. É indicada para pacientes com câncer de próstata que apresentam alto risco de recidiva e progressão da doença. . O paciente em questão, Antônio Braga, de 70 anos, tem câncer de próstata e recebeu alta no dia seguinte à cirurgia. “Foi tudo muito rápido, já estou indo para casa feliz da vida!”, comemora o fortalezense. “Quando soube que ia fazer a primeira cirurgia robótica me senti seguro e feliz, porque uma equipe completa cuidou de mim. Que Deus abençoe a todos”.

Tecnologia no tratamento do câncer O uso do novo equipamento Da Vinci significa melhoria no tratamento dos pacientes com câncer do ICC, pois a plataforma “minimiza os efeitos colaterais e reduz o tempo de internação hospitalar”, explica o Instituto. Segundo o CEO do Grupo ICC, Caio Juaçaba, o objetivo com a tecnologia “não é apenas trazer o que há de mais avançado em tecnologia para o tratamento do câncer, mas também garantir que a população tenha acesso a esse tipo de inovação, que antes era restrita a poucos centros de excelência”. Para possibilitar isso, as equipes médicas e multidisciplinares do ICC passam por capacitações por meio do Programa de Cirurgia Robótica do órgão.