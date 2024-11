Remada Solidária: amigos realizam ação beneficente para ajudar educador físico a realizar cirurgia

Aos 63 anos, Vicente foi diagnosticado com câncer de próstata durante um exame de rotina com seu urologista. A cirurgia robótica, indicada para o seu caso por ser menos invasiva, tem um custo elevado e não é coberta por nenhum plano de saúde, representando uma despesa de aproximadamente R$ 22 mil.

No dia 24 de novembro, a Kayakeria, localizada na Beira Mar, será palco de um evento especial: a Remada Solidária. Com ingressos a partir de R$ 30, o evento busca arrecadar fundos para auxiliar Vicente Cristino, educador físico e defensor do esporte inclusivo, a custear uma cirurgia robótica para tratar o câncer de próstata.

Vicente dedica sua carreira ao trabalho com pessoas com deficiência e em projetos de apoio a mulheres que venceram o câncer de mama. Ele lidera iniciativas como o projeto Remar, focado na inclusão esportiva por meio da canoagem; e o Amar Rosa, grupo de apoio e prática de atividades físicas para mulheres que superaram o câncer de mama.

"Fui surpreendido pelo apoio de tantas pessoas e colegas que decidiram me ajudar. Muitos dos meus alunos e amigos, especialmente as mulheres do projeto Amar Rosa, se mobilizaram para que eu pudesse realizar essa cirurgia sem precisar me endividar. Elas foram as primeiras a propor essa campanha", conta Vicente.

A cirurgia está prevista para ocorrer no dia 20 de novembro, permitindo que ele se recupere a tempo de coordenar um grande evento esportivo em dezembro. "Essa técnica robótica é a melhor opção para que eu tenha uma recuperação rápida e possa voltar ao meu trabalho, ajudando outras pessoas. Esse evento é uma forma de agradecer e reunir todos que acreditam no poder do esporte inclusivo e na solidariedade", explica Vicente.

Além da Remada Solidária, Vicente faz questão de ressaltar a importância dos cuidados preventivos para a saúde masculina. “Peço que todos os homens busquem sempre o acompanhamento médico e façam exames de rotina. Foi por meio desses exames que descobri o câncer e agora tenho a chance de tratar e superar”.