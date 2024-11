Feriado da Proclamação da República é violento em Fortaleza com pelo menos 6 homicídios

Câmeras flagraram abordagem e fuga e Polícia conseguiu prender um envolvido no latrocínio que vitimou taxista no Parque Araxá Crédito: Reprodução

O feriado do Dia da Proclamação da República foi de uma violência acima da média em Fortaleza. Ao menos, seis homicídios foram registrados na Capital nessa sexta-feira, 15. Os casos aconteceram nos bairros Carlito Pamplona, Floresta, Conjunto Ceará, Parque Araxá e Barroso (duplo homicídio). Somente no caso do Parque Araxá, que vitimou o taxista Fernando Guilherme de Holanda Campos Junior, de 50 anos, houve prisão em flagrante, sendo que outros três suspeitos são procurados. Nos demais casos, as investigações estão em andamento para identificar suspeitos, assim como as motivações dos assassinatos.

O primeiro crime dessa sexta aconteceu já durante a madrugada na rua Santa Rosa, no Carlito Pamplona. Uma mulher, ainda não identificada formalmente, foi morta a tiros. Instantes antes, na noite de quinta-feira, 14, a irmã dela também havia sido morta no mesmo bairro.

Os criminosos renderam Guilherme e a esposa dele. No momento em que os assaltantes pretendiam amarrar o casal em um sofá, Guilherme teria reagido, tendo sido alvejado por um disparo de arma de fogo. O bando, em seguida, fugiu em um carro. Ao rastrear o veículo, policiais localizaram, no bairro Praia do Futuro, Levi Oliveira Carneiro, de 20 anos, que foi preso em flagrante. Por fim, durante a noite, uma tentativa de chacina foi registrada em uma via pública do conjunto João Paulo II, localizado no bairro Barroso. Na ocasião, dois homens foram mortos e outras três pessoas ficaram feridas.