Taxista é morto a tiros em latrocínio no Parque Araxá, em Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Um taxista foi morto na tarde desta sexta-feira, 15, no bairro Parque Araxá, em Fortaleza. O POVO apurou que Fernando Guilherme de Holanda Campos Junior, de 50 anos, estava em frente à própria casa quando foi abordado pelos criminosos, que invadiram a residência e efetuaram disparos de arma de fogo contra ele. A vítima morreu no local do crime.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) classificou a ocorrência como latrocínio, ou seja, roubo com resultado morte. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso. Em nota enviada as 19h31min desta sexta, a SSPDS informou que a ocorrência estava em andamento.