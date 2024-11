Polícia Civil divulga imagem de suspeito de estuprar garoto em Caucaia

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Crime ocorreu nessa quinta-feira, 14, no bairro Itambé. O homem ainda não identificado é investigado por outros crimes sexuais em Caucaia. Saiba como denunciar

A Delegacia Metropolitana de Caucaia , na Região Metropolitana de Fortaleza, divulgou imagens de um homem suspeito de estuprar um garoto nessa quinta-feira, 14, no bairro Itambé . O homem ainda não identificado é investigado por outros crimes sexuais no município.

“O fato foi comunicado por meio de Boletim de Ocorrência (BO), onde foram repassadas mais informações acerca do caso”, informou em nota a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Caucaia: (85) 3101-3360

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br