Delegado é detido após chamar PM de 'vagabundo' em restaurante; vídeo

Um delegado que estava de folga foi preso por desacato à autoridade no restaurante Carneiro do Ordones, no bairro Varjota, em Fortaleza, na madrugada deste sábado, 16. O delegado de Polícia Civil Igor Vasconcelos Fernandes foi levado ao 2º Distrito Policial por xingar o subtenente da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) responsável pela ocorrência no local.

A PMCE realizou uma patrulha no Carneiro do Ordones, na Varjota, após ser acionada para verificar o caso de um possível policial armado no restaurante que tumultuava o estabelecimento e ameaçava os clientes.