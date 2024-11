Cinco pessoas são baleadas em Maracanaú; suspeito ainda atirou em hospital

Repórter do caderno de Cidades

Cinco homens foram baleados durante uma festa no bairro Jereissati I, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza). O caso aconteceu na noite de sexta-feira, 15. Após o crime, as vítimas foram socorridas ao Hospital Municipal de Maracanaú, para onde o suspeito se deslocou para efetuar mais tiros contra os homens.

Policiais militares acionados para a ocorrência na unidade de saúde ouviram os disparos e conseguiram prender Ramon Damião da Silva em flagrante. Ele estava em uma moto e portava uma pistola com a numeração suprimida, informou a Polícia Militar do Ceará (PMCE). Além disso, quatro munições foram apreendidas com o suspeito.