Duas pessoas são mortas a tiros e outras três ficam feridas no Barroso

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um ataque a tiros registrado na noite dessa sexta-feira, 15, no conjunto João Paulo II, localizado no bairro Barroso, em Fortaleza. Os mortos são dois homens, de 24 e 37 anos, que não tiveram as identidades divulgadas.

As vítimas sobreviventes foram levadas para atendimento em unidades de saúde, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).