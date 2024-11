Polícia prende suspeito de envolvimento na morte de taxista no Parque Araxá

Câmeras de vigilância flagraram os criminosos abordando Fernando Guilherme Campos e fugindo em um carro logo após o latrocínio Crédito: Reprodução

Foi preso ainda na sexta-feira, 15, poucas horas depois do crime, um homem suspeito de envolvimento no assalto que resultou na morte do taxista Fernando Guilherme de Holanda Campos Júnior, de 50 anos. O caso aconteceu na tarde de sexta no Parque Araxá, em Fortaleza. Levi Oliveira Carneiro, de 20 anos, foi preso ainda em estado de flagrante, no bairro Praia do Futuro, em posse do carro utilizado pelos criminosos para cometer o latrocínio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Câmeras de vigilância flagraram tanto a abordagem feita pelos criminosos quanto a fuga deles. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), Fernando Guilherme estava em frente da própria casa, limpando a calçada, quando foi surpreendido por três homens.

Suspeito ficou em silêncio e teve prisão preventiva decretada Ao ser interrogado no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito preso optou por permanecer em silêncio. Submetido a audiência de custódia neste sábado, 16, Levi teve a prisão preventiva decretada. “A PCCE (Polícia Civil do Ceará) segue com as investigações acerca do caso com a finalidade de localizar e prender outros suspeitos envolvidos na ação delituosa”, informou em nota a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Fernando Guilherme de Holanda Campos Júnior tinha 50 anos Crédito: Reprodução/Instragram/Guilherme Táxi

Fernando Guilherme havia sido presidente da cooperativa Rádio Táxi Fortaleza e candidato a vereador de Fortaleza nas últimas eleições municipais, tendo ficando na suplência. Presidente de partido e sindicato manifestam pesar Nas redes sociais, o prefeito de Aracati e presidente do Podemos Ceará, Bismarck Maia, lamentou o caso, solidarizou-se com a família do correligionário e considerou-o "liderança incontestável e amiga dos taxistas." "Também manifesto nossa absoluta confiança na Secretaria de Segurança e na Justiça do nosso Estado para apuração desse bárbaro crime, além de penas rigorosas aos responsáveis", escreveu em nota.