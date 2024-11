Fim da escala 6x1 terá votação? O que falta pra PEC ser aprovada? Entenda

Em nota, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informou que está acompanhando a progressão das votações e está ciente de uma possível aprovação do fim da escala 6x1, considerando a medida uma alternativa “possível e saudável”.

""O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) tem acompanhado de perto o debate sobre o fim da escala de trabalho 6x1. Esse é um tema que exige o envolvimento de todos os setores em uma discussão aprofundada e detalhada, levando em conta as necessidades específicas de cada área, visto que há setores da economia que funcionam ininterruptamente.



O MTE acredita que essa questão deveria ser tratada em convenção e acordos coletivos entre empresas e empregados. No entanto, a pasta considera que a redução da jornada de 44 horas semanais é plenamente possível e saudável, diante de uma decisão coletiva.""