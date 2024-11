6x1, 5x2, 4x3: quais são os tipos de escala de trabalho?

O debate sobre escalas de trabalho foi reaberto com a proposta de Erika Hilton e Rick Azevedo para acabar com a escala 6x1; entenda outras escalas

Além desta forma de divisão da jornada, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) permite diversas modalidades de escala de trabalho, desde que respeitem o limite de 8 horas diárias e 44 horas semanais.

O debate sobre as escalas de trabalho reflete uma crescente preocupação com a qualidade de vida e o bem-estar dos trabalhadores, destacando a necessidade de equilibrar produtividade e saúde no ambiente laboral.

Entenda, a seguir, os principais modelos de escalas adotados no mercado de trabalho brasileiro.

Escala de trabalho 6×1

Esta escala, que é o foco do projeto em discussão, consiste em seis dias consecutivos de trabalho seguidos de um dia de folga. É comum em setores como varejo e alimentação, onde o descanso pode ocorrer de forma fixa ou alternada.