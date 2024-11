Fim da escala 6x1: veja quais nomes da direita já assinaram a PEC apresentada por Erika Hilton

O deputado Fernando Rodolfo (PL-PE) é o único parlamentar entre os 93 deputados do partido Liberal que assinou a favor da redução da jornada de trabalho no Brasil. Crédito: Gilmar Félix / Câmara dos Deputados

A coleta das assinaturas para a Proposta de Emenda Parlamentar (PEC) que visa abolir a escala 6x1 superou a quantidade necessária para iniciar a tramitação na Câmara e obteve quase 200 signatários apoiadores dos 513 deputados federais até o momento. As assinaturas contam a esmagadora maioria de deputados signatários de esquerda e até com a adesão de parlamentares de direita que são opositores do governo Lula (PT). O projeto que visa acabar com modelo de trabalho em que se folga em apenas um único dia da semana por cada seis dias trabalhados (escala 6x1) conta com as assinaturas de 20 deputados federais do União Brasil, 15 assinaturas do PSD, 10 do Progressistas, 7 do Republicanos e um parlamentar do PL, o deputado federal Fernando Rodolfo (PE).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os dois opositores filiados ao PSDB, do Mato Grosso do Sul, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende, também assinaram a proposta de autoria da deputada Erika Hilton (Psol-SP)

Fernando Rodolfo é o único parlamentar entre os 93 deputados do Partido Liberal que assinou a PEC a favor da redução da jornada de trabalho no Brasil. Ele considera que “o projeto é interessante para os interesses da sociedade brasileira” e que não se deve “colocar as divergências ideológicas acima dos interesses da população”. “Então, se está na pauta da sociedade e foi levado ao Congresso pela deputada federal Erika Hilton, qual o problema em assinar? Nenhum, até porque é um debate necessário”, justifica o deputado Fernando Rodolfo. Para ele, é necessário “aperfeiçoar o texto e que alguns pontos precisam ser melhorados”. O deputado diz que não acredita que “a redução da escala trabalhista para 4×3 vai avançar”, mas acha que “a 5×2 é mais coerente”.

As falas do deputado federal acerca do projeto que pretende abolir a escala 6x1 ocorreram durante uma entrevista ao site da revista IstoÉ. Ele disse que pretende conversar com os colegas parlamentares a fim de convencê-los apoiar a proposta. “Direita que vira as costas para esse debate está ignorando o próprio eleitor”, defende Fernando Rodolfo. Outro bolsonarista que apoia a PEC é o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos - MG). Ele defendeu a redução da jornada de trabalho no Brasil em uma publicação em seu perfil na rede social X (ex-Twitter) nesta terça, 12: “Se não acabarmos com a escala 6x1 para os trabalhadores, vamos acabar com a escala 3x4 dos políticos!”. Estou em plenário do Senado. Se não acabar com a escala 6x1 para os trabalhadores, vamos acabar com a escala 3x4 dos políticos! pic.twitter.com/YG6EZyfeB9

— Cleitinho (@cleitinhotmj) November 12, 2024 Cleitinho Azevedo também criticou a jornada de trabalho dos políticos brasileiros em um vídeo publicado em suas redes sociais em que aparece segurando um cartaz em que compara a média de dias trabalhados, de descanso e do valor da remuneração recebida pelo “trabalhador” e pelos políticos brasileiros. O senador também é alvo de críticas dos parlamentares opositores que consideram suas falas populistas.

Ao equiparar a média das remunerações recebidas pelo “trabalhador” e pelos políticos, ele faz referência ao salário mínimo (R$ 1.412) e ao valor de R$ 41.650 recebido pelos senadores até janeiro deste ano. Hoje os senadores recebem R$ 44 mil.

"Tem que acabar com essa escala de 6 por 1. Estão questionando o texto que está na Câmara. Então temos que mudar esse texto, que acabe com essa escala, mas também diminua o imposto do empresário", afirmou o senador. Em outro vídeo publicado em suas redes sociais na mesma terça, 12, ele esteve ao lado do deputado federal e presidente do Republicanos em Minas Gerais, Euclydes Pettersen, que prometeu no momento assinar a proposta. O posicionamento de Fernando Rodolfo e Cleitinho Azevedo é contrário à visão do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) - aliado de ambos - que se opõe à diminuição da carga horária de trabalho no Brasil.