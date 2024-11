Líder de Lula assina PEC contra a jornada 6x1: "Merece uma mobilização nacional"

Em suas redes sociais, Guimarães afirmou que tal medida representa o "sonho dos trabalhadores" e auxiliaria na geração de mais empregos. Além disso, o parlamentar declarou que a PEC merece uma mobilização de apoio no Brasil.

A deputada federal por São Paulo, Erika Hilton, apresentou uma Proposta de Emenda Constitucional que visa acabar com a escala de trabalho 6x1, isto é, de seis dias de trabalho e um de folga durante a semana, e implantar o regime 4x3 sem redução salarial.

A proposta ganhou repercussão mais forte nos últimos dias, principalmente nas redes sociais, com apoiadores pressionando os parlamentares a se manifestarem sobre o tema. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem avaliado a situação, e o posicionamento de Guimarães mostra que talvez o Planalto entre na discussão mais fortemente.

Para que a PEC tramite no Congresso Nacional é necessário que pelo menos 171 dos 513 deputados federais assinem o projeto, ou também 27 dos 81 senadores. Ainda no início dessa semana, as assinaturas alcançaram mais de 100 parlamentares.