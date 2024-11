Bolsonaro se manifesta sobre fim da escala 6x1 e critica PT e Psol: "Estão perdidos"

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Essa questão da jornada de trabalho não se conseguiu assinaturas suficientes ainda (o número foi atingido nesta quarta, 13). O que está sendo proposto ali está lá no artigo 7º da Constituição, que é uma cláusula pétrea. Qual a intenção do PT, do Psol, do PCdoB? Como eles estão perdidos, desconectados do povo brasileiro, estão querendo voltar à origem. Como? Pegando muita gente desinformada que está lá na base do mercado de trabalho, ou está desempregado, falando: 'Olha, vamos passar para quatro dias por semana e três de folga'. É muito bonito isso aí", disse em entrevista à coluna do jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.