Governo Federal anuncia investimento de R$ 227 milhões para Complexo Hospitalar da UFC

As obras de ampliação da Emergência e da Unidade Neonatal da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (MEAC), do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (UFC), receberam novo investimento de R$ 12 milhões. A informação foi dada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, nesta quinta-feira, 24, durante assinatura de Ordem de Serviço para a continuidade das obras na Unidade Neonatal da MEAC. Durante evento, realizado no Auditório do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM) da UFC, em Fortaleza, também foi anunciado novo investimento de R$ 215 milhões para o novo Hospital Universitário da UFC.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A ampliação da infraestrutura da MEAC inclui novos pavimentos e modernização de infraestrutura técnica, como sistemas de climatização e energia. A segunda etapa da obra deve ser concluída em 18 meses, com uma terceira etapa prevista para seis meses depois. Dessa forma, obra completa deve ser entregue em até 24 meses.

De acordo com o projeto, o primeiro pavimento superior abrigará as unidades de cuidados intermediários. A Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (UCINCa) será ampliada de cinco para 12 leitos. O mesmo espaço também acomodará a Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais (UCINCo), que terá sua capacidade aumentada de 30 para 44 leitos. Além disso, parte da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIn) também será instalada no pavimento, com 10 leitos. O segundo pavimento será utilizado como área técnica. O terceiro pavimento superior será dedicado a mais 30 leitos de UTIn, que ao todo passará de 21 para 40 leitos. O quarto pavimento será voltado para áreas de descanso, administração e ensino. Na primeira etapa da obra da MEAC, concluída em agosto de 2024 e com investimento de R$ 9.642.086,64, foi implantada a nova emergência obstétrica. O valor total estimado para o projeto é de R$ 22.457.181,58, advindos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A Maternidade-escola Assis Chateaubriand integra a Rede Ebserh desde 2013. O equipamento é vinculado ao Ministério da Educação (MEC) e é referência para gestação de alto risco em Fortaleza, atendendo pacientes das unidades básicas de saúde e das regionais. Por mês, a unidade realiza uma média de 390 partos. Além disso, atendimento nas especialidades Obstetrícia, Ginecologia, Neonatologia, Mastologia e Medicina Fetal. O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) destacou que a ampliação é importante, tanto para a Universidade, quanto para as famílias cearenses, que são contempladas pelo equipamento.

“Sabemos que isso aqui significará, também, melhores condições inclusive na formação dos estudantes de Medicina, mas combinado com o aumento da capacidade de atendimento à população”, frisou. A MEAC atende a 49% das gestações de alto risco do Estado do Ceará, conforme explicou o gerente de Atenção à Saúde da Maternidade-Escola, Edson Lucena. “Atualmente, em termos de indicador, nós temos duas vezes e meia a taxa de prematuridade do Brasil, isso já mostrando como a gente está tendo um perfil bem importante de gestação de alto risco”, complementa.

MEC ressaltou que a expectativa é que o Hospital da UFC esteja em funcionamento em 2026 Crédito: Lara Vieira/O POVO Investimento para o Complexo Hospitalar da UFC No evento, também foi assinada a autorização da licitação para construção do Novo Hospital da UFC, com investimento de R$ 215 milhões. A previsão de entrega é daqui a 18 meses, conforme adiantado pelo diretor do Instituto de Ciências Médicas (ICM) Carlos Roberto Martins Rodrigues, Dr. Cabeto. O MEC também ressaltou que a expectativa é que o prédio esteja em funcionamento em 2026. Em junho de 2024, em visita ao presidente Lula ao Ceará, o Governo Federal já havia anunciado R$ 120 milhões para dar continuidade nas obras do novo Hospital Universitário e do novo Campus Iracema, ambos em Fortaleza.