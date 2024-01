Maternidade-Escola Assis Chateaubriand completa 60 anos de fundação

Maternidade Escola Assis Chateaubriand celebra 60 anos de existência Crédito: Samuel Setubal

A Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (Meac), localizada no bairro Rodolfo Teófilo, celebra 60 anos de fundação. Inaugurada no dia 13 de dezembro de 1963, a unidade comemorou a data nesta sexta-feira, 15, com uma festa entre funcionários, gestores e pacientes. No local, são ofertados serviços gratuitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e, por ano, mais de quatro mil partos. Vinculada ao Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (CHC-UFC/Ebserh), a Maternidade-Escola presta atendimento de médio e alto risco, além de ser campo de prática dos cursos de graduação da área da saúde da Universidade Federal do Ceará (UFC), como Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia e Farmácia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na pós-graduação, abriga as residências de Ginecologia e Obstetrícia, Medicina Fetal, Endoscopia Ginecológica, Mastologia, Neonatologia, Enfermagem Obstétrica e Multiprofissional em Saúde da Mulher.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 15-12-2023: Maternidade Escola Assis Chateaubriand celebra 60 anos de existência com comemoração e apresentações durante a festa. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal Na manhã desta sexta-feira, 15, o hall de entrada da Unidade de Saúde foi preenchido por pacientes e colaboradores que, animados, comemoravam mais uma década de atendimentos. Quem passou por lá foi Patrícia de Sousa, de 29 anos. Paciente há dois anos da Maternidade-Escola, ela relata que viveu momentos bons e também difíceis na Instituição. “Minha primeira gestação foi uma gravidez ectópica. Por isso, precisei ficar internada aqui”, relata a paciente. A condição é caracterizada por um óvulo fecundado que começa a se desenvolver fora da cavidade uterina, local correto onde deveria se fixar. Infelizmente, a primeira gravidez dela resultou em um aborto. Anos depois, Patrícia está novamente aos cuidados dos profissionais da Unidade, também em uma gravidez de risco. “Quando eu estava com dez semanas [aproximadamente três meses] de gestação, os médicos do posto de saúde identificaram que era uma gravidez de risco. Então me encaminharam para a Maternidade-Escola. Com 20 semanas, foi identificada uma perda de líquido”, relata. “Rapidamente me informaram que eu tinha que ser internada. Passei sete dias em observação, para que eles me acompanhassem enquanto realizava tratamento com antibióticos”, continua. Com o quadro de saúde estabilizado, a paciente tem apresentado apenas bons resultados durante a reta final da gestação, que chega a 27 semanas [aproximadamente sete meses]. Patrícia de Sousa é paciente na Maternidade Escola Assis Chateaubriand e está grávida de sete meses Crédito: Samuel Setubal

Patrícia de Sousa comenta que também pretende dar à luz a pequena Laura na Maternidade-Escola. “Quero ter minha neném aqui. Já tive familiares que pariram aqui e percebo que [o procedimento] é bem humanizado. Os internos, alunos e médicos também são super educados e atenciosos. Eles só deixam a pessoa sair daqui quando está tudo ok”, afirma.

Enquanto histórias se iniciam dentro das paredes da Maternidade, outras narrativas ambientadas no local se estendem por vários capítulos. Foi lá que, há 41 anos, nascia Rafaele Fernandes Pinheiro Lopes. “Durante toda a gestação, minha mãe foi acompanhada aqui. Na época, a Maternidade-Escola já era referência e os postos de saúde não existiam em tanta quantidade como hoje. Por isso, mesmo morando na Gentilândia, ela veio para cá”, relata.