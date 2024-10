Praias do Ceará são afetadas por poluentes plásticos oriundos da África, aponta estudo da UFC

Grande parte do lixo plástico presente nas praias da costa semiárida do Ceará são provenientes do continente africano, principalmente da República Democrática do Congo, segundo uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade Federal do Ceará (UFC), publicada no dia 27 de setembro. Dos mais de mil itens plásticos analisados no estudo, realizado em 2022, 78,5% dos plásticos vieram da África, enquanto 15,7% eram de origem brasileira.

Os poluentes de origem africana foram encontrados nas praias de Jericoacoara, Porto das Dunas, em Aquiraz, e Praia do Futuro, em Fortaleza. “Os resíduos foram transportados por correntes oceânicas, o que demonstra a dimensão global do problema da poluição plástica”, ressalta Tommaso Giarrizzo, professor do Instituto de Ciências do Mar da UFC (Labomar) e um dos autores do estudo.