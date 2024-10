Ação entre Governo do Estado e UFC fará castração de 100 animais em situação de abandono no Pici

Uma ação da Secretaria da Proteção Animal do Estado (Sepa) fará a castração de animais em situação de abandono que vivem no campus do Pici, da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza, além de pets de tutores de comunidades vizinhas. Iniciativa começa nesta quinta-feira, 17, às 10 horas, e vai até o domingo, 20, devendo contemplar 100 animais.

De acordo com pasta, a castração é uma forma de prevenir doenças e também de "contribuir para a saúde pública".

"A castração é uma medida fundamental para melhorar a saúde dos animais em situação de vulnerabilidade, pois, além de prevenir diversas doenças, contribui para um controle populacional mais eficaz. Esse trabalho da Sepa reflete nosso compromisso em garantir uma vida mais digna e saudável para esses pets", diz David Rattacaso, titular da Sepa, em matéria de divulgação da ação.