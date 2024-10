Funcionário de cemitério público de Fortaleza é assassinado com tiros na cabeça

Um funcionário do cemitério público da Messejana, em Fortaleza, foi assassinado com tiros na cabeça em via pública na manhã desta sexta-feira, 24. Conforme a Prefeitura da Capital, o crime ocorreu no dia de folga do trabalhador e fora das dependências do equipamento público.

“A Prefeitura de Fortaleza lamenta profundamente a morte do funcionário do Cemitério de Messejana e se solidariza com seus familiares e amigos”, disse em nota. O cemitério continua em funcionamento.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que as polícias Militar e Civil foram acionadas para a ocorrência.