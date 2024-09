Três são réus por morte de casal que saía de condomínio na Maraponga

Três homens são réus acusados de participação no assassinato de um casal no último dia 26 de agosto no bairro Maraponga, em Fortaleza. Ao todo, pelo menos, dez pessoas participaram das execuções de Thiago Noronha da Silva, de 35 anos, e Fernanda Ingryd Fernandes Pereira, de 22 anos.

As vítimas saíam de carro de um condomínio localizado na rua Itacira quando foram surpreendidas pelos criminosos. Denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE), à qual O POVO teve acesso, afirma que 69 estojos, projéteis e cartuchos de arma de fogo foram encontrados no local do crime.



O MPCE aponta que depoimentos de testemunhas e análise das imagens de câmeras de segurança indicaram que entre os atiradores estavam: Paulo Gleison de Castro Soares, conhecido como PG, de 34 anos; Felipe Lima Andrade, conhecido como Jacaré ou Gia, de 30 anos; e Wander Lincoln Lima Torres, de 26 anos.