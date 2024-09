Moradores do Mondubim relatam sequência de tiros durante a noite

Moradores do Conjunto Arvoredo, no bairro Mondubim, em Fortaleza , foram surpreendidos por uma sequência de tiros na noite dessa terça-feira, 24. Conforme informações apuradas pelo O POVO , pelo menos sete disparos foram ouvidos na região entre 21h15min e 21h20min. Um homem de 26 anos foi baleado e socorrido a uma unidade de saúde, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Viaturas policiais chegaram a ir ao local. Moradores também relataram a presença de um helicóptero rondando a área, em busca de possíveis suspeitos.

Em nota, a SSPDS respondeu que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias da lesão corporal dolosa. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e realizaram diligências no local.

"Um procedimento policial foi instaurado em uma unidade plantonista da PC-CE na região, onde foram repassadas mais informações. As investigações acerca do caso estão a cargo da Delegacia do 8º Distrito Policial (8º DP), que realiza oitivas e diligências para elucidar as informações, bem como identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com o crime", completa a Secretaria.