Saiba quem são as vítimas do duplo homicídio registrado na Maraponga

Características do crime indicam que o crime foi motivado pela rivalidade entre as facções e que Thiago Noronha da Silva, de 35 anos, era o principal alvo dos criminosos

As vítimas do duplo homicídio registrado na noite dessa segunda-feira, 26, no bairro Maraponga, em Fortaleza, são Thiago Noronha da Silva, de 35 anos, e Fernanda Ingryd Fernandes Pereira, de 22 anos. As características indicam que o crime foi motivado pela rivalidade entre facções criminosas e que Thiago seria o principal alvo dos criminosos.



Ele foi apontado como integrante da facção Guardiões do Estado (GDE) em um inquérito policial que investiga um homicídio ocorrido em janeiro deste ano na Praia do Futuro II — bairro que, como O POVO mostrou no último dia 13 de agosto, sofre em 2024 com o acirramento do conflito entre organizações criminosas rivais.



Thiago aparecia na investigação da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como um dos suspeitos de matar Marcos Gregório de Moraes Júnior, de 32 anos, crime ocorrido em 8 de janeiro nas proximidades da Torre de Segurança da Guarda Municipal do bairro.