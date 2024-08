Suspeito de matar casal na Maraponga é preso após ser baleado por comparsa

Repórter do caderno de Cidades

Um homem de 34 anos foi preso ainda em estado de flagrante suspeito de ser um dos autores dos disparos que mataram um casal na noite dessa segunda-feira, 26, no bairro Maraponga, em Fortaleza. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi localizado em uma unidade de saúde para onde havia sido levado após ser baleado acidentalmente por um comparsa no momento do crime.



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que ele segue internado e que está sob escolta policial. A 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) continua investigando o caso para identificar outros envolvidos no duplo homicídio.



As vítimas do crime foram identificadas como Thiago Noronha da Silva, de 35 anos, e Fernanda Ingryd Fernandes Pereira, de 22 anos. A principal hipótese levantada pelas forças de segurança é de que Thiago era o principal alvo dos criminosos.