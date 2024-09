Fortaleza: 3 são presos em operação nacional contra pornografia infantil

Três pessoas foram presas nesta quarta-feira, 25, em Fortaleza, após serem flagradas armazenando material de abuso sexual infantojuvenil. As autuações se deram no contexto da operação Terabyte, deflagrada em todo o Brasil, sob sob a orientação da Coordenação de Repressão aos Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil da Polícia Federal (PF).



Conforme a PF, 141 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta em todas as 27 unidades da federação. Mais de 750 policiais participaram da ofensiva, que contou com apoio, ainda, da da Agência de Investigação Interna (Homeland Security Investigations – HSI), da Embaixada dos Estados Unidos.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No Ceará, as ordens judiciais foram cumpridas pela Polícia Civil (PC-CE), que empregou 32 agentes do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV) e da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa).